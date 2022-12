Gelbison, è ufficiale: lo stadio Guariglia di Agropoli sarà la nuova casa

Dopo quasi l'intero girone d'andata nel quale è stata costretta a giocare al Torre di Pagani le sue gare interne, è finalmente arrivato l'ok da parte della prefettuta di Salerno che dà il via libera all'utilizzo dello stadio Guariglia di Agropoli alla Gelbison per il resto della stagione 2022/23 per il campionato di serie C.

Appena arrivata la nota del prefetto Russo, il presidente della Gelbison Maurizio Puglisi ha espresso la sua soddisfazione non nascondendo gli enormi sforzi che sono stati superati: «Dopo quattro mesi di enormi sacrifici sia fisici che economici abbiamo ottenuto un altro risultato storico …finalmente il nostro Cilento ha uno stadio per il Calcio Professionistico !!! Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno affiancato in questo difficile percorso e ancor di più grazie a tutti coloro che ,al contrario ,ci hanno osteggiato, in quanto ci hanno stimolato a non mollare mai!!!. L'esordio per la squadra del tecnico De Sanzo, ci sarà sabato alle ore 14.30 nell'anticipo dell'ultima di andata contro il Monopoli. Si prevede per questa prima uscita in terra cilentana ilpubblico delle grandi occasioni».