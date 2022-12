Gelbison l'ultima di andata con il Monopoli anticipata al 17. Si gioca ad Agropoli?

In casa Gelbison mentre la squadra si prepara alla trasferta sul campo del Crotone seconda forza del girone C alle spalle della capolista Catanzaro, sembra che la vicenda legata al campo con il ritorno dei rossoblu nel Cilento ed in particolare ad Agropoli al Guariglia che è stato adeguato alle richieste prescritte dalla Lega Pro sia giunta all'epilogo positivo, dopo il lungo pellegrinaggio a Pagani, dove la squadra ha disputato quasi tutta la prima parte della stagione.

Dalla sede della Lega proprio oggi in vista dell'ultima giornata del girone di andata è stato ufficializzato che il match casalingo con il Monopoli, è stato anticipato a sabato 17 con inizio alle ore 14.30, per evitare la concomitanza con la gara casalinga dell'Agropoli (eccellenza) opposta al Sant'Agnello.

Pertanto quella con il Monopoli di Pancaro, dovrebbe essere a meno di clamorosi dietront dell'ultima ora la prima gara ufficiale nel nuovo impianto della cittadina tirrenica, dove proseguirà il resto della stagione e anche delle prossime.