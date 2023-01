Gelbison-Virtus Francavilla 2-0, i rossoblù ritrovano la vittoria dopo due mesi

La Gelbison torna a sorridere e lo fa nel match casalingo con la Virtus Francavilla. Una vittoria che in casa rossoblù mancava da oltre due mesi e che ridà fiducia a tutto l'ambiente rossoblu che nell'ultimo periodo aveva perso lo smalto iniziale tanto che la squadra era scivolata nella zona playout.

De Sanzo non tradisce il 3-5-2 e schiera in avanti il duo Infantino - De Sena, e lascia in panchina Tumminello, poi subentrato in corsa. Dopo una prima frazione chiusa senza reti su un campo pesante a causa della pioggia caduta durante il match, nella ripresa arrivano le due reti che fanno pendere la bilancia a favore della squadra del presidente Puglisi. A rompere l'equilibrio ci pensa al 16’ Infantino che piazza la spizzata giusta sulla conclusione di Loreto e batte Avella. Dopo soli 5 minuti arriva dalla bandierina il raddopio lo firma Loreto che beffa l'estremo pugliese.

Calabro, tecnico dei pugliesi, prova a cambiare le carte con una serie di cambi, ma il risultato non muta e la Gelbison conduce in porto una vittoria importate per la classifica. Ora i cilentani salgono a 27 punti, uno in meno del Francavilla che resta a 28. E domenica per la Gelbison trasferta a Taranto.