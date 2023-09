Se per il gioco c'è certamente ancora da lavorare, la mano di Michele Pazienza si sta già vedendo. Ed i numeri, che difficilmente tradiscono, lo evidenziano. Dopo che, con Rastelli, la difesa irpina aveva incassato due gol dal Latina ed uno a Castellammare, dopo il cambio in panchina l'Avellino non ha più subito reti, né contro il Foggia, né a Potenza dal Sorrento.

E giovedì si è anche finalmente fermata la lunga striscia di trasferte con sempre almeno un gol al passivo.

Sono stati ben 10 i match esterni di fila dopo lo 0-0 di Monterosi del 18 dicembre: mai ancora, dunque, in questo anno solare. Sono appena 196 i minuti di imbattibilità, ma il dato è certamente già da evidenziare. I tifosi sperano che la difesa dell'Avellino-2023/24 possa superare le performance degli ultimi due tornei, avvicinandosi, semmai, all'ottima striscia positiva del 2020/21.

Lo scorso anno al massimo ci sono state tre partite di fila senza incassare gol.

Le tre clean sheet consecutive a dicembre del 2022 con l'1-0 alla Fidelis Andria, lo 0-0 con il Monterosi e l'1-0 al Pescara per un totale di 339 minuti di imbattibilità che ha visto i lupi al dodicesimo posto di questa particolare classifica ben distanti dai 618' della Juve Stabia, ma anche dai soli 223' del Giugliano.

L'anno prima un altro tris, tra febbraio e marzo del 2022, con il 2-0 alla Fidelis Andria, lo 0-0 di Latina ed il 2-0 di Pagani con un minutaggio di massima imbattibilità stagionale quasi identico: 333'.

Come si diceva, invece, il 2020/21 si fa ricordare per l'exploit del girone di ritorno.

Con Piero Braglia in panchina nessun gol incassato per sette match di fila e per 686 minuti che ha rappresentato di gran lunga il record di quel girone C e che in Italia ha visto fare meglio il solo Modena, con 694', nel girone B: la Pro Vercelli (girone A) si è fermata a 614', la Salernitana, in B, a 681' mentre in serie A nessuna squadra ha superato quota 500.

Dopo aver incassato la rete di Cecconi nell'1-1 di Bisceglie del 3 febbraio 2021 l'1-0 al Palermo, l'1-0 a Castellammare contro la Juve Stabia, il 4-0 al Foggia, il 2-0 a Caserta e, dopo il turno di riposo, l'1-0 a Catanzaro ed il 2-0 alla Paganese prima di subire la rete di Zambataro nei minuti di recupero dell'1-1 di Monopoli del 13 marzo.

Neanche in serie D la difesa dell'Avellino era riuscita ad arrivare a tali numeri con i 314' del 2018/19.

Negli ultimi anni di serie B sono da ricordare soltanto i 443 minuti del 2014/15.

E nel 2012/13, l'anno della promozione tra i cadetti firmata da Massimo Rastelli, il record stagionale è stato di "appena" 386 minuti.

Mister Pazienza ha, dunque, iniziato con una doppia clean sheet.

Il tecnico di San Severo ha allenato gli ultimi tre anni a Cerignola.

Con l'Audace due campionati di D ed uno di C.

Lo scorso anno è rimasto senza incassare gol al massimo per 291 minuti, a novembre, con il 2-0 alla Viterbese e lo 0-0 di Potenza.

L'anno prima il Cerignola era rimasto con la porta inviolata per ben 710 minuti. In quel girone H della serie D, infatti, dopo aver incassato la rete di Talamo nel 3-2 di Nocera del 14 novembre 2021, sette clean sheet di fila contro Mariglianese (4-0), Virtus Matino (2-0), Francavilla (2-0), Bitonto (0-0), Rotonda (3-0), Brindisi (4-0) e Sorrento (3-0) prima del gol di Scalzone nel 2-1 al San Giorgio del 26 gennaio 2022.

L'anno prima massimo due clean sheet consecutive.

Tornando indietro nel tempo mai due match consecutivi con la porta inviolata nella breve, sfortunata esperienza del 2018/19 a Siracusa e massimo tre partite con il Pisa-2017/18: 0-0 con il Giana, 3-0 alla Pro Piacenza ed 1-0 al Livorno nel novembre del 2017.

Ora, sotto con il Monopoli. Per provare ad allungare la doppia striscia, delle vittorie e della porta inviolata