La Cavese ha perfezionato il tesseramento di Gianluca Esposito, centrocampista classe 1995 che ha firmato un accordo fino a giugno 2021, con opzione per il rinnovo di un altro anno.



Il nuovo acquisto biancoblu proviene dalla Fermana, dove ha collezionato 4 presenze da gennaio scorso, prima dell'interruzione dei campionati. In precedenza, aveva indossato per 3 stagioni la maglia della Sicula Leonzio, con uno score personale di 80 presenze e 2 gol. Tra i professionisti ha militato anche tra le fila di Rimini e Juve Stabia.



L'annuncio sui social è stato commentato positivamente da Gerardo Alfano, uno degli ex aquilotti che hanno un legame indissolubile con la piazza e la tifoseria metelliana. «Complimenti al presidente! Grandissimo calciatore, tecnica e grande personalità fanno di lui uno dei centrocampisti più forti della categoria». Poche parole che fanno da sigillo di garanzia sulle doti dell'ultimo acquisto della Cavese. © RIPRODUZIONE RISERVATA