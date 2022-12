Giugliano, al fotofinish la vittoria con il Foggia: Salvemini regala i tre punti ai tigrotti

Una vittoria acciuffata in extremis, con un gol realizzato al 49' della ripresa da Francesco Salvemini. Il Giugliano batte il Foggia tra le mura "amiche" del Partenio-Lombardi di Avellino al termine di una gara a dir poco rocambolesca. Primo tempo tutto di marca gialloblu. I tigrotti di Raffaele Di Napoli passano in vantaggio con l'argentino Rizzo all'11 e raddoppiano in avvio di ripresa (al 5') con Di Dio. Il match sembra essere in discesa per la compagine giuglianese, ma il Foggia non demorde e prima con Frigerio e poi con Tonin (al 47') raddrizza il risultato. Due minuti dopo, al 49', è l'attaccante Salvemini a regalare i tre punti al Giugliano e a far esplodere il pubblico presente sugli spalti dell'impianto irpino.