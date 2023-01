Giugliano, al Partenio-Lombardi arriva il Messina: il nodo formazione

Vigilia di campionato per il Giugliano, che domani affronta il Messina al Partenio-Lombardi di Avellino. Una gara che, almeno sulla carta, è ampiamente alla portata della compagine guidata da Raffaele Di Napoli.

Il tecnico dei tigrotti non ha ancora sciolti gli ultimi nodi relativi all'undici iniziale: sarà sicuramente in campo Gladestony, reduce dal turno di stop per squalifica, e Scognamiglio, che ha ben impressionato nel derby con la Turris. Arbitra Di Reda di Molfetta.

Questione stadio: i tifosi saranno ricevuti dal sindaco Nicola Pirozzi nella giornata di giovedì. Il primo cittadino ragguaglierà in quell'occasione i supporters circa la tempistica dei lavori allo stadio De Cristofaro. Una querelle, quella inerente la conclusione dei lavori e il ritorno della squadra a Giugliano, che si trascina dall'inizio della stagione.