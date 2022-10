Giugliano, altro show: battuta anche la Virtus Francavilla

Giugliano ancora implacabile tra le mura amiche del Partenio-Lombardi di Avellino. I gialloblu piegano (2-0) anche la Virtus Francavilla, una delle compagini più agguerrite del girone. Gara senza storia, segnata dall'equilibrio solo nei primi venti minuti di gioco. I gialloblu di Di Napoli passano in vantaggio al 29' con il brasiliano Gladestony, che ribadisce in rete dopo un palo colpito da Ghisolfi. Sul finire del tempo, invece, è Nocciolini (in campo dal primo minuto al posto di Piovaccari) a chiudere i giochi: l'attaccante sfrutta un prezioso di Salvemini. Nella ripresa, il Giugliano abbassa i ritmi di gioco e si limita a contenere le sfuriate dei pugliesi.