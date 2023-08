Giugliano, altro successo in amichevole: battuto il Vastogirardi. Doppietta di Sorrentino

Successo netto del Giugliano, che si è imposto in amichevole (4-1) contro il Vastogirardi. E' il terzo successo di fila per gli uomini di mister Di Napoli, da diversi giorni in Abruzzo per completare la preparazione in vista dell'avvio della stagione. In rete, nella sfida di oggi, due volte Sorrentino, il bomber Marotta, già andato a segno nelle precedenti sfide, e il giovane Ciuferri. Di Napoli ha optato per il 3-5-2 come sistema tattico iniziale, ma nel corso della gara ha variato lo spartito: 4-3-1-2 e 4-3-3 gli altri moduli utilizzati. Il primo tempo è andato in archivio sul punteggio di 2-1 per i gialloblu, che mercoledì - in un altro atteso test amichevole - affronteranno il Chieti.