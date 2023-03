Giugliano-Andria 4-3, vittoria batticuore in rimonta

Rotto un digiuno interno che si trascinava dallo scorso 4 dicembre. Il Giugliano, al termine di una gara a dir poco rocambolesca, ha piegato la resistenza del fanalino di cosa Fidelis Andria, mai domo nell'arco dei novantacinque minuti. Un 4-3 che con ogni probabilità blinda il discorso salvezza.

Gara in salita per i gialloblu di Di Napoli, che al 14' si inchinano al gol di Micovschi. E' Gennaro Scognamiglio, il roccioso difensore dei tigrotti, a trovare il pari al 27' con un gol di pregevole fattura. Il Giugliano spinge e passa in vantaggio al 30' con Sorrentino. Match vibrante, con continui capovolgimenti di fronte.

L'Andria non molla è al 30' acciuffa il pari con Bolsius. Ripresa ancor più ricca di emozioni ed occasioni. Pugliesi di nuovo in vantaggio in apertura con Ventola, che trasforma un calcio di rigore. Poi la reazione dei padroni di casa, che pareggiano i conti al 78' con La Monica e rimontano, a due minuti dal termine, con il solito Salvemini.