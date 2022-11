Giugliano, con l'Andria per blindare il quarto posto

«Non bisogna abbassare la guardia, stiamo giocando bene ma temo l'eccesso di sicurezza, la superficialità». Raffaele Di Napoli, tecnico del Giugliano rivelazione di questa prima parte di stagione, catechizza i suoi giocatori in vista della sfida di domenica in casa della Fidelis Andria.

I pugliesi sono al penultimo posto in classifica, mentre i gialloblu - reduci dal prezioso successo con il Monopoli - quarti e in piena zona playoff.

Il Giugliano è l'autentica bestia nera dell'Andria: nei quattro incontri precedenti, che si concentrano tra il 2001 e il 2005, i tigrotti sono usciti vittoriosi dalla sfida per ben due volte e in altre due occasioni sono riusciti invece a strappare un punto. In casa Giugliano da valutare le condizioni di Iglio.