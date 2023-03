Giugliano-Avellino 2-4: i lupi vincono il derby del Partenio

Pesante ko interno per il Giugliano, che al Partenio-Lombardi cade contro un ottimo Avellino: 4-2 lo score in favore degli iprini di Rastelli.

Gara scoppiettante. Partono meglio i lupi, che passano in vantaggio al 30' con Auletto. Pari di Felippe, per i gialloblu di Di Napoli, su calcio di rigore. Il primo tempo va in archivio con il risultato di parità. Ripresa tutta di marca avellinese: gli "ospiti" rimpinguano il risultato con Matera e Trotta, quest'ultimo a segno su rigore.

Poi è l'ex Scognamiglio a realizzare la rete del momentaneo 2-3. In pieno recupero quarto acuto irpino con Tounkara. Il Giugliano non vince in casa dal 4 dicembre scorso. Panchina di Di Napoli a rischio.

GIUGLIANO-AVELLINO: 2-4

GIUGLIANO (3-5-2): Viscovo; Zullo, Scognamiglio, C. Poziello; Rondinella (35’ st Ghisolfi), Ceparano, Felippe (35’ st Ciufferi), Gladestony, Gomez (20’ st Oyewale); La Monica, Sorrentino (20’ st Biasol). A disp. Sassi, Siamatas, Berman, Salvemini, Piovaccari, Rizzo, Eyango, R. Poziello, Felici, Mesisca, De Francesco. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

AVELLINO (4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Matera (35’ st Mazzocco), Casarini, D’Angelo (18’ st Trotta); Kanoute (18’ st Russo), Marconi (39’ st Tounkara), Di Gaudio (35’ st Maisto). A disp.: Marcone, Benedetti, Perrone, Ricciardi, Sottini, Garetto, Gambale. Allenatore: Dario Rossi.

MARCATORI: 30’ pt Auriletto, 33’ Felippe (rig.), 24’ st Matera, 30’ st Trotta (rig.), 42’ st Scognamiglio, 45’ st Tounkara.

ARBITRO: Sig. Eugenio Scarpa della Sezione di Collegno.