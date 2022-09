Giugliano, che beffa: il Cerignola vince nei minuti di recupero

La beffa arriva nel finale di gara, in pieno recupero, per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. I tigrotti cadono (1-0) sul campo del Cerignola, che si aggiudica l'intera posta in palio grazie alla rete realizzata da Malcore. Gara combattuta per lunghi tratti, con il Giugliano che bada soprattutto a non prenderle. Pochissime le occasioni di marca gialloblu. I padroni di casa del Cerignola, guidati in panchina dall'ex azzurro Michele Pazienza, ci credono invece fino alla fine. Il Giugliano gestisce male gli ultimi secondi del match e allo scadere Malcore regala il successo ai pugliesi. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca.