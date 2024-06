Valerio Bertotto, da qualche giorno a Torino per un primo assaggio di vacanze, farà rientro a Giugliano nelle prossime ore per incontrare Domenico Fracchiolla e Gennaro Scognamiglio, rispettivamente nuovo direttore sportivo e direttore tecnico dei gialloblu. Il summit è di quelli decisivi. L'allenatore, che salvo clamorosi colpi di scena resterà a Giugliano per un'altra stagione, farà le sue richieste alla società e capirà quali sono le reali intenzioni del club.

Non è un segreto che l'ex Udinese abbia ricevuto più di qualche offerta da compagini di serie C (Picerno e Casertana in primis), tutte rispedite al mittente poiché non ritenute - per importanza e qualità - superiori al progetto Giugliano. A sondare la sua disponibilità, secondo gli ultimi rumors, anche il Taranto che si appresta a dire addio ad Eziolino Capuano.



L'arrivo del ds Fracchiolla, talent scout tra i più apprezzati nel panorama nazionale, ha galvanizzato l'ambiente e lo stesso Bertotto, che in cuor suo sperava (e forse ancora spera) in una chiamata di una compagine di B. Il matrimonio tra l'ex difensore della Nazionale e la famiglia Mazzamauro è destinato a proseguire. Ma a quali condizioni? Il trainer del Giugliano non ha mai pensato a ritocchi di ingaggio né alla modifica di altre condizioni contrattuali. Bertotto è uno stakanovista, un allenatore che non stacca mai la spina, un uomo di campo che fa del desiderio di crescere e migliorare il suo credo. Alla società, in estrema sintesi, chiederà di rafforzare le strutture e infrastrutture (e su questo punto avrebbe già incassato il via libera del patron Alfonso Mazzamauro) e di acquistare almeno tre o quattro giocatori di livello, principalmente due esterni di attacco capaci di sostituire o finanche di contendere una maglia alle stelle Ciuferri e Balde. Sarà accontentato anche su questo ultimo aspetto, anche se il Giugliano ha la necessità di sfoltire la rosa e piazzare i calciatori che non rientrano più nei piani tecnici e societari. Allo stesso tempo l'obiettivo è di blindare giocatori - il bomber Salvemini su tutti - che potrebbero fare gola a tante squadre durante l'imminente sessione di calcio mercato. I nomi sul taccuino di Fracchiolla - che sarà presentato ufficialmente tra giovedì e venerdì - sono diversi.

Il club, dal canto suo, chiederà al tecnico se è pienamente convinto di restare a Giugliano e se - compatibilmente con le esigenze di cassa e con le disponibilità del mercato - prenderà in considerazione la possibilità di proporre varianti all'attuale sistema di gioco. Non solo il 4-3-3, dunque, il modulo utilizzato incessantemente nell'ultima stagione, ma anche il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2. Il club, intanto, è alle prese con gli ultimi step burocratici finalizzati all'iscrizione al campionato. La documentazione e la fideiussione (una garanzia di 350 mila euro) sono state già inviate da tempo in Lega. Ora bisogna chiudere con il faldone relativo all'impiantistica, che sarà al vaglio nei prossimi giorni della Commissione criteri infrastrutturali-organizzativi. Nelle ultime ore, inoltre, la società ha incassato le dimissioni di un componente dello staff dirigenziale, Andrea Gennarelli, da oltre due anni a Giugliano. Dimissioni irrevocabili per uno degli uomini deputati alla gestione della complessa macchina organizzativa.