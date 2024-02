Giugliano, Bertotto alla vigilia del match con il Francavilla: "Out Diop e Giorgione"

Giorgione è ancora out e anche Diop - sempre per infortunio - non sarà disponibile per la gara di domani con la Virtus Francavilla. Anche Barba è lontano dal rientro.

Valerio Bertotto, tecnico del Giugliano, in conferenza stampa ha sciolto gli ultimi dubbi relativi alla formazione che domani scenderà in campo al De Cristofaro.

L'undici titolare sarà pressoché lo stesso visto all'opera nel turno precedente con il Latina. Romano, Balde e Maselli fin dal primo minuto e probabile rientro di Ciuferri e Salvemini in attacco.

«Siamo in buon periodo di forma e le ultime prestazioni ci incoraggiano ad essere ottimisti - spiega l'allenatore del Giugliano - Domani non sarà facile, la classifica non deve ingannare: il Francavilla è una buona squadra». L'apporto dei tifosi? «Abbiamo bisogno del loro calore, domani è una partita importantissima in chiave playoff».