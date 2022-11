Giugliano, buone notizie per i tifosi: partiti lavori allo stadio De Cristofaro

Buone nuove per i tifosi del Giugliano, da mesi costretti ad emigrare ad Avellino per sostenere la compagine gialloblu, quarta nel girone C del campionato di terza serie. Dopo mesi di polemiche è arrivato l'annuncio da parte del sindaco Nicola Pirozzi: "Abbiamo consegnato le chiavi dello stadio all’impresa che dovrà eseguire i lavori di riqualificazione e di adeguamento dell’impianto soprattutto in relazione agli impianti elettrici e a quello della pubblica illuminazione - spiega il primo cittadino - Abbiamo lavorato in tempi record ma sempre nel rispetto della legge e dell’iter burocratico. Abbiamo trovato i soldi da investire, redatto i progetti, approvati quelli esecutivi e finalmente adesso toccherà all’impresa allestire il cantiere e iniziare i lavori. Non ci siamo persi in chiacchiere e ho preferito non replicare ad inutili provocazioni e sterili strumentalizzazioni che da queste parti, purtroppo, non mancano mai".

I tempi per la conclusione dei lavori non sono noti. I tigrotti di Di Napoli domenica affronteranno il Monopoli al Partenio-Lombardi di Avellino.