Nocciolini e Menna costretti a dare forfait, ma per il derby con la Juve Stabia - il secondo consecutivo in programma al De Cristofaro - il tecnico del Giugliano Raffaele Di Napoli recupera Salvemini, Giorgione e forse Zullo.

I tigrotti sono reduci dalla vittoria interna - ottenuta non senza qualche patema d'animo - con il Sorrento e dalla successiva sconfitta (di misura) a Foggia. Le «vespe», guidate in panchina da Guido Pagliuca, sono a punteggio pieno: sei punti e un primo posto in coabitazione con Turris e Latina. È un Giugliano che non ha espresso ancora tutto il suo potenziale, quello che lunedì (fischio d'inizio 20,45) sfiderà i cugini della Juve Stabia (lunedì mattina si riunirà la commissione di vigilanza e scioglierà i dubbi sulla presenza del pubblico). La truppa di Di Napoli, nel corso delle prime due sfide di campionato, ha palesato evidenti difficoltà sul piano della costruzione della manovra. La squadra, ad ogni modo, pur non brillando sotto il profilo del gioco, ha dimostrato compattezza tra i reparti e una discreta solidità difensiva.

APPROFONDIMENTI Casertana, goleada in attesa del derby con il Benevento Benevento, sprint per recuperare gli infortunati contro la Casertana Avellino, Pazienza mette ordine: Rigione e Pezzella le novità in difesa

«È vero, non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale - ammette il direttore sportivo del Giugliano Antonio Amodio -. Abbiamo costruito un buon gruppo, ma l'asticella si è alzata: società e tifosi meritano qualcosa in più. Noi dobbiamo farci trovare pronti, ma non dobbiamo avere fretta: c'è tutto il tempo per migliorare, siamo solo alla terza di campionato». Il dirigente del Giugliano analizza anche il momento della Juve Stabia. «Hanno preso giocatori del calibro di Bellich, Candellone e Piscopo - aggiunge - e sono riusciti, nel contempo, a creare una buona amalgama con il gruppo dei giocatori meno esperti, alcuni dei quali molto interessanti».

Al De Cristofaro, come già accaduto nel match d'esordio con il Sorrento, dovrebbe esserci il pubblico delle grandi occasioni: almeno tremila tifosi. «Spero sia davvero un grande derby - conclude Amodio - ma soprattutto che vi sia una grande cornice di pubblico. Giugliano e Castellammare sono piazze importanti, con tifoserie caldissime: vinca, dunque, il migliore».

Di Napoli, che ha più volte toccato il tasto della condizione non ancora ottimale, non ha sciolto gli ultimi dubbi relativi all'undici titolare. È molto probabile che tra i pali venga confermato il promettente Baldi, tra i migliori nei primi due turni; difesa a tre con Scognamiglio, Caldore e uno tra Berman e Zullo. A centrocampo, sicuro del posto è il solo Gladestony. Per il resto è lotta tra Labriola, Bernardotto e Vogiatzis. Sulle corsie esterne, salvo sorprese, potrebbero agire Ovizsach e Di Dio, ma anche Rondinella è in preallarme. In attacco, assente Nocciolini, toccherà con ogni probabilità al duo Salvemini-Sorrentino, con De Sena pronto a subentrare a partita in corso. La sfida del De Cristofaro sarà diretta da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno.

Archiviate le prime gare di campionato (dopo il match con la Juve Stabia, il Giugliano sfiderà Picerno e Latina), i tigrotti si tufferanno (inizio ottobre) anche negli impegni di Coppa Italia. Nel primo turno, ad eliminazione diretta, gli uomini di Di Napoli saranno opposti al Benevento.