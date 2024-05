Il casting per il nuovo direttore sportivo è iniziato. Chi rimpiazzerà Antonio Amodio, ormai (manca solo l'ufficialità) accasatosi a Crotone? La società valuta diversi profili: ex calciatori, dirigenti con esperienza e giovani di belle speranze pronti a confrontarsi con una piazza importante come quella di Giugliano. C'è anche la possibilità che la proprietà dia una chance a Gennaro Scognamiglio, difensore da due anni in gialloblù, che tra pochi giorni appenderà gli scarpini al chiodo.

Scognamiglio, quasi mai impiegato durante la gestione Bertotto, conseguirà a breve l'abilitazione da dirigente sportivo e potrebbe essere il nome nuovo su cui puntare. Più realisticamente, però, il Giugliano si affiderà a un dirigente esperto, che avrà anche il compito di fungere da chioccia per il difensore di San Giovanni a Teduccio. La società non si è ancora sbilanciata. Il nome del nuovo ds, che si tratti di Scognamiglio - che in ogni caso farà parte dello staff dirigenziale - o di altri, sarà ufficializzato non prima della prossima settimana. E a farlo sarà il presidente onorario Alfonso Mazzamauro.

La situazione, sul fronte allenatore, resta invece immutata. Valerio Bertotto - che ha ancora un anno di contratto - resta la prima scelta ma il tempo sta per scadere e il Giugliano non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio. Le interlocuzioni tra il tecnico e la dirigenza sono quasi all'ordine del giorno. La sensazione, non confermata dai diretti interessati, è che Bertotto sia ancora in attesa di una chiamata di un club di categoria superiore. Il Giugliano, se dovesse arrivare un'offerta da una società di B, non farebbe ostruzionismo: libererebbe senza pretendere alcunché l'attuale tecnico che, nell'ultima stagione, ha guidato i gialloblù alla conquista dei playoff. Bertotto, però, deve decidere e comunicare quanto prima le sue scelte. Se non ciò non dovesse avvenire nei tempi fissati dalla società, il Giugliano - per rilasciare il nulla osta - pretenderebbe dal club interessato un adeguato riconoscimento economico. Non siamo al braccio di ferro. Il Giugliano crede in Bertotto e il tecnico sente la fiducia della piazza e della squadra. Ognuno, però, cura i propri interessi e coltiva le legittime ambizioni.

Se Bertotto dovesse lasciare la terza città della Campania, il Giugliano proverebbe ad assicurarsi le prestazioni di Giacomo Modica, esperto trainer del Messina. Uno zemaniano di lungo corso, per proseguire nel solco delle scelte tattiche già adottate da Bertotto nel campionato appena archiviato. La pista Andreoletti, sulle cui tracce ci sono anche Pro Vercelli e Rimini, sembra essersi un po' raffreddata. Capitolo stadio: la società, che gestisce l'impianto, aveva sottoscritto un accordo di massima con il Sorrento, da ospitare al De Cristofaro per le partite interne del prossimo anno. L'accordo è però saltato per motivi di ordine pubblico e organizzativi. I rossoneri hanno virato nuovamente su Potenza. Il Giugliano, ad ogni modo, cercherà di rimpinguare le proprie casse attraverso l'organizzazione di diversi eventi, concerti in primis, da tenersi proprio nella struttura comunale.