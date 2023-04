Giugliano-Catanzaro 0-4, doppietta di Iemmello e lezione di calcio della capolista

Gara senza storia al Partenio-Lombardi di Avellino. Il Catanzaro, già promosso in serie B, travolge i tigrotti con un perentorio 0-4.

La partita inizia subito male per il Giugliano, che va sotto di un gol al 6’: è Gatti a trafiggere Sassi con un bel colpo di testa. La capolista insiste e sfiora il gol con Brignola. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio di Curcio che si avventa su un cross di Sounas. Per i padroni di casa è Salvemini, sul finire del tempo, a sfiorare la rete.

Nella ripresa cambia ben poco: calabresi in scioltezza e Giugliano in grande difficoltà. Curcio colpisce la traversa e sulla ribattuta Oyewale salva sulla linea. Poi è Rizzo, per i gialloblu, a centrare una traversa. Il Catanzaro chiude i conti negli ultimi 15 minuti. Iemmello sigla il 3-0, poi è sempre l'attaccante abile a sfruttare un errore di Di Dio e a mettere alle spalle di Sassi.