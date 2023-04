Giugliano-Catanzaro, Di Napoli: «Orgoglioso della mia squadra»

«Siamo sereni. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità della mia squadra. Tutto quello che i ragazzi hanno conquistato l'hanno fatto attraverso il lavoro quotidiano, il sacrifico e l'umiltà. Sono e siamo orgogliosi di questi 43 punti ottenuti sempre in trasferta per tutto l'anno». Raffaele Di Napoli, tecnico del Giugliano, parla alla vigilia della sfida interna con il Catanzaro, domani di scena al Partenio-Lombardi di Avellino.

«È stata una settimana di lavoro ottima, tranquilla ma piena di determinazione - aggiunge il trainer dei tigrotti - Lavoriamo per ottenere la matematica salvezza e provare a guardare più in alto in classifica. Siamo ambiziosi».

L'allenatore ha poi proseguito: «Abbiamo recuperato un po' tutti. Non ci sarà Iglio, però per il resto ci siamo. Il Catanzaro non ha bisogno di presentazioni. Gli vanno fatti i complimenti per il percorso fatto e l'obiettivo ottenuto Noi cercheremo di fare la nostra gara, saranno importanti le motivazioni e noi ne abbiamo tantissime a questo punto del percorso, dobbiamo farci trovare pronti per chiudere questo cerchio».