Corsa contro il tempo per recuperare gli infortunati. Valerio Bertotto, tecnico del Giugliano, spera di avere a disposizione - per la prima dei playoff in programma martedì a Cerignola - Balde e Ciuferri. I due esterni d'attacco, forse i calciatori - assieme a Salvemini - più talentuosi della compagine gialloblu. Senza i due laterali, il Giugliano - che ha chiuso il campionato con una netta sconfitta sul campo dei pugliesi di mister Raffaele - ha faticato e non poco negli ultimi tempi.

Ciuferri, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe maggiori chance di farcela. Il fantasista scuola Roma sta lavorando per mettersi alle spalle un piccolo affaticamento muscolare. Bertotto lo ha risparmiato nella gara di Cerignola e ora punta ad utilizzarlo fin dal primo minuto nella sfida dei playoff. Situazione meno definita, invece, per Balde: lo spagnolo, infatti, è reduce da un fastidioso problema al piede. Anche lui, come Ciuferri, non è sceso in campo al Monterisi. Il problema, per Balde, si trascina dal match interno con la Casertana. In quell'occasione, l'estroso (ma discontinuo) attaccante fu utilizzato solo nella ripresa, ma il suo contributo fu determinante. Il Giugliano riuscì a strappare un punto proprio grazie alla buona prestazione dello spagnolo, forse l'unico del parco attaccanti a disposizione di Bertotto in grado di saltare con relativa facilità gli avversari.

Balde e Ciuferri, due pedine troppo importanti per i meccanismi di una squadra che, da un mese e mezzo a questa parte, sembra lontana parente di quella ammirata nei primi scorci del torneo. Il Giugliano ha un solo risultato utile a disposizione: la vittoria. Con un pari o una sconfitta, sarebbero i pugliesi a garantirsi l'accesso al secondo turno dei playoff. «Sarà un match difficile, ma non siamo sconfitti in partenza - ha a più riprese evidenziato Bertotto - Mi aspetto una reazione d'orgoglio da parte del gruppo. Una reazione importante soprattutto da alcuni calciatori. La vittoria è alla nostra portata ma dobbiamo crescere sotto diversi profili: intensità, personalità e cattiveria agonistica». Rosa - salvo colpi di scena relativi alle condizioni di Balde e Ciuferri - quasi al completo per i gialloblu. Solo per Valdesi la stagione è già finita dopo l'infortunio. La squadra partirà lunedì pomeriggio alla volta di Cerignola. La gara è in programma martedì alle 18. I precedenti, in questa stagione, sono tutti dalla parte dei pugliesi: due vittorie su due incontri.