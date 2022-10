Giugliano col Monterosi a Pontedera, Di Napoli: «Consapevoli della nostra forza»

Continuare a stupire dopo l'ottimo avvio di campionato. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli farà visita domani al Monterosi con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale lontano dal Partenio-Lombardi. Si gioca a Pontedera, con inizio alle ore 12,30, per l'indisponibilità dello stadio dei laziali. Due gli assenti in casa Giugliano: il centrale di difesa Biasiol e l'esterno Oyewale (nella foto). Il tecnico dei gialloblu deciderà soltanto in extremis se impiegare l'attaccante Salvemini, anch'egli acciaccato. "Cresciamo gara dopo gara - sottolinea Di Napoli - stiamo lavorando sulla mentalità, non solo della squadra ma di tutti gli addetti ai lavori. Siamo sereni e consapevoli dei nostri mezzi".