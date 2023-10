La società ha individuato il successore di Raffaele Di Napoli, il tecnico esonerato sette giorni fa dopo la sconfitta interna con il Latina. È Valerio Bertotto, ex calciatore dell'Udinese, con un passato sulle panchine di Ascoli, Messina, Bassano Virtus e Viterbese, il nuovo trainer del Giugliano. L'accordo è stato sancito da giorni, l'annuncio ufficiale e la presentazione oggi per non meglio precisate «questioni burocratiche». Bertotto, che tra il 2012 e il 2015 ha allenato anche la Nazionale Under 20 di Lega Pro, è da tre anni fuori dal giro: la sua ultima esperienza in panchina, in serie B con l'Ascoli, andò in archivio con un esonero dopo solo otto giornate. La famiglia Mazzamauro, proprietaria della compagine gialloblù, ha dunque deciso di puntare su un nome di prestigio, un ex calciatore che ha collezionato più di 400 presenze con la maglia dell'Udinese, ma assumendosi, nel contempo, qualche rischio dovuto perlopiù al suo lungo periodo di inattività.

Il travagliato parto del nuovo allenatore non ha inciso, tuttavia, sul rendimento della squadra, reduce dal prezioso pareggio (1-1) ottenuto sul campo della Virtus Francavilla. I gialloblu, dopo aver sofferto per almeno cinquantacinque minuti, sono stati autori di una seconda parte di gara che lascia ben sperare per il futuro. Protagonisti di giornata il portiere Danilo Russo, che ha tenuto a galla il Giugliano con due prodigiosi interventi, e l'attaccante Carmine De Sena, autore della magia su punizione che ha regalato il pari agli uomini di Francesco Ascione. Il tecnico traghettatore - in attesa dell'arrivo di Bertotto - è stato apprezzato anche per le modifiche tattiche apportate. Sul terreno dei pugliesi, squadra tra le più insidiose tra le mura amiche, Ascione ha proposto un inedito 3-4-3. L'impianto difensivo (a tre) non è stato sconfessato, ma allo stesso tempo si è vista una squadra molto più a trazione offensiva, schierata con tre attaccanti di ruolo per tutto l'incontro.

Non poche le novità anche sul fronte dell'utilizzo dei calciatori - De Sena e Ciuferri su tutti - che in questo primo scorcio di stagione erano stati impiegati col contagocce. Altra nota positiva arriva dal centrocampista greco Vogiatzis, preziosissimo in mediana sia per qualità che per quantità. «Non era facile uscire indenni dal campo del Francavilla - sottolinea De Sena - ci siamo riusciti con una reazione da grande squadra negli ultimi trenta minuti di gara. Abbiamo sofferto per almeno un tempo, ma non siamo crollati. Alla fine - aggiunge ancora l'attaccante gialloblu - avremmo potuto portare a casa anche i tre punti. Abbiamo sfiorato il gol del raddoppio in almeno due circostanze. Il mio gol? Da qualche anno mi sto specializzando in quel tipo di tiro. Nel primo tempo, più o meno dalla stessa posizione, era andato a segno il mio amico Giovinco. Non potevo non sfruttare l'occasione. Un gol bello, che ci ha consentito di raccogliere un punto che ci dà morale ed entusiasmo».

Anche domani a Benevento, nella gara valevole per il primo turno di Coppa Italia (fischio d'inizio ore 20,45), ci sarà spazio per le pedine meno utilizzate. Bertotto, o Ascione se l'annuncio del nuovo tecnico dovesse ancora slittare, potrebbero lanciare fin dal primo minuto i vari Ovizsach, Labriola, Aruta, Stabile e De Francesco.