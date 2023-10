L'era Bertotto è ufficialmente iniziata. L'ex calciatore dell'Udinese, scelto dalla società dopo l'esonero di Raffaele Di Napoli, è stato presentato ieri alla città nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il patron Alfonso Mazzamauro e il direttore sportivo Antonio Amodio. Bertotto, 50 anni, da tre lontano dai campi di calcio (l'ultima esperienza alla guida dell'Ascoli), era già a Giugliano da diversi giorni e l'altra sera è andato in panchina nella sfida che ha visto i gialloblù espugnare il Vigorito di Benevento.

Primo turno di Coppa Italia superato con un successo ai calci di rigore. Un nome di prestigio, insomma, per rilanciare il progetto Giugliano. La squadra, che in campionato naviga nella parte bassa della classifica, ha mostrato negli ultimi giorni segnali di ripresa. Prima il pari in campionato, ottenuto sul difficile campo di Francavilla, poi la vittoria in Coppa che è valsa il passaggio al secondo turno.

«Credo fortemente nel progetto Giugliano - ha sottolineato il neo allenatore - A convincermi è stato l'entusiasmo del presidente e del direttore sportivo. Ho avuto, negli ultimi anni, diverse possibilità per allenare, sia in Italia che all'estero, ma ho sempre rinunciato perché poco convinto dalle proposte. Qui ho trovato la giusta empatia. La rosa - ha aggiunto Bertotto - è ben assortita e abbiamo ampi margini di miglioramento. Dobbiamo crescere sotto il profilo della condizione. Voglio un calcio propositivo, un calcio che rispecchi la mia filosofia. A chi mi ispiro? Ho avuto grandi allenatori: da Zaccheroni a Spalletti, ognuno mi ha lasciato qualcosa di importante. Poi ogni tecnico deve metterci del suo. All'ex tecnico del Napoli devo tanto».

E ancora: «Possiamo fare bene, toglierci qualche soddisfazione, ma ad oggi non possiamo fissare obiettivi. Sono approdato in una città importante - ha aggiunto il trainer del Giugliano - con una tifoseria di prim'ordine. Gli ingredienti per fare bene, insomma, ci sono tutti». Bertotto ha analizzato anche le ultime prestazioni della squadra, non disdegnando qualche valutazione di ordine tattico: «C'è da tanto da migliorare, ma siamo sulla buona strada. Il modulo? Abbiamo tante frecce al nostro arco: possiamo giocare in diversi modi, ma quel che conta sono i concetti di gioco».

Poi le parole del presidente Alfonso Mazzamauro: «Abbiamo scelto Bertotto per compiere un ulteriore salto di qualità, non solo sotto il profilo tecnico ma anche societario - ha spiegato patron - Valerio ha un curriculum prestigioso. Ha esperienza da vendere, è il nome giusto per una piazza importante come quella di Giugliano». Mazzamauro ha ricordato anche il lavoro dell'ex Di Napoli: «Ha fatto tanto per questa squadra, l'anno scorso ha raggiunto grandi risultati e noi gliene saremo sempre grati. C'è tempo per risalire la china». Infine le valutazioni di Amodio. «Bertotto è un allenatore con idee e personalità».