Giugliano, dalla Roma arriva Flavio Ciuferri

Dalla Roma arriva il centrocampista Flavio Ciuferri, classe 2004. Il giovane è stato contrattualizzato dal Giugliano con un accordo a titolo definitivo ed è sinonimo - come evidenzia il club gialloblu in una nota - "dello stretto e fruttuoso rapporto di collaborazione tra la nostra società e l’Associazione Sportiva Roma e che è dimostrazione, inoltre, di una visione rivolta al futuro e di grande prospettiva per il club".

Nella giornata di ieri, sempre sul fronte dell'individuazione di giovani talenti, il Giugliano aveva ufficializzato l'accordo con Pierangelo Romano, nuovo responsabile dell'area scouting.