Avellino-Giugliano a porte chiuse, Di Napoli: «Ingiusto per i nostri tifosi»

«È un derby importante, sentito da tutti e dalla tifoseria. Incontreremo una grande squadra, costruita per far bene, ma l'affronteremo consapevoli della nostra forza». A parlare, alla vigilia della sfida Avellino-Giugliano, in programma domani (ore 17,30) al Partenio-Lombardi, è il tecnico gialloblu Raffaele Di Napoli.

«Rastelli ha cambiato la mentalità dell'Avellino e ha rigenerato diversi giocatori. Noi abbiamo quattro-cinque pedine indisponibili per infortunio, ma non amo accampare alibi. Ho a disposizione un grande gruppo - aggiunge il trainer del Giugliano - e chi scenderà in campo saprà fornire il giusto contributo».

Si gioca a porte chiuse: «Decisione ingiusta e che ci penalizza - conclude Di Napoli - Il Giugliano non c'entra nulla con i fatti di Foggia. Per i nostri tifosi, già costretti ad emigrare ogni due settimane ad Avellino, è un'ulteriore tegola».