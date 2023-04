Foggia-Giugliano, Di Napoli: «Crediamo ancora ai playoff, pronti per il match con il Foggia»

Vigilia di campionato per il Giugliano. I gialloblu, ormai virtualmente salvi, affronteranno domani in trasferta il Foggia di Delio Rossi. "Sono contento per come la squadra ha reagito alla sconfitta rimediata con il Catanzaro - spiega il tecnico Raffaele Di Napoli - si è allenata molto bene e con grande concentrazione. Andiamo a Foggia consapevoli delle nostre forze, in un campo difficile e contro una grande squadra".

E ancora: "Vogliamo fare la nostra partita, l'ambizione non manca: crediamo ancora alla possibilità di centrare i playoff". Allo Zaccheria di Foggia saranno assenti Scognamiglio e Rizzo per squalifica e De Rosa e Basha per infortuni. Di Napoli non ha ancora sciolto il nodo su chi li sostituirà.