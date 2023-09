Giugliano, Di Napoli esonerato: il club sonda Taurino e Raffaele

Raffaele Di Napoli non è più l'allenatore del Giugliano. La decisione, nell'aria già da ieri sera, è stata ufficializzata poco fa dal club gialloblu. L'esonero è la conseguenza della pesante battuta d'arresto (3-0) rimediata ieri dalla squadra contro il Latina. Sconfitta preceduta da un altro pesante ko (4-0) sul campo del Picerno.

La società, intanto, sta sondando il terreno. Nelle ultime ore sono circolati diversi nomi. In pole, al momento, vi sarebbero Giuseppe Raffaele e Roberto Taurino. Il nome del nuovo allenatore sarà comunicato nelle prossime ore. Il Giugliano è in crisi di gioco e risultati: la compagine dell'ormai ex Di Napoli, nelle ultime venticinque gare di campionato, ha ottenuto solo quattro successi.