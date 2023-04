Giugliano, Di Napoli alla vigilia del match di Crotone: "Meritiamo i playoff"

«Siamo carichi, ci crediamo: vogliamo mettere la ciliegina sulla corta a un campionato che ci ha visti grandi protagonisti. Abbiamo raggiunto la salvezza, ma per quel che si è visto durante l'anno meriteremmo anche i playoff". Il tecnico del Giugliano Raffaele Di Napoli ha parlato alla vigilia dell'impegno in casa del Crotone, seconda forza del campionato già da settimane con in tasca il pass per i playoff.

Di Napoli ha ringraziato i suoi collaboratori, ma non si è sbilanciato sul suo futuro: «Sono concentrato sull'ultimo impegno di campionato, poi andrò in vacanza: è stato un anno duro, anche per motivi extracalcistici. Voglio godermi la mia famiglia, la mia compagna, mia figlia. La società farà con calma le sue valutazioni - aggiunge - Io credo di aver dato il massimo e spero di esser stato apprezzato come uomo e come tecnico».

Poi le riflessioni sull'avversaria di domani: «Crotone fortissimo, hanno avuto la sfortuna di incontrare il Catanzaro sul loro cammino. Non ho ancora sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione che sarà in campo domani».