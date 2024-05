Giugliano, ufficiale il divorzio con il direttore sportivo Amodio

Adesso è ufficiale: Antonio Amodio, da due anni a Giugliano, non è più il direttore sportivo della compagine gialloblu.

Le parti, come comunicato in una nota del Giugliano calcio, hanno optato per la risoluzione consensuale del contratto. Il dirigente è ormai a un passo dall'accasarsi a Crotone.

«Il club - si legge in una nota diramata dal Giugliano - ringrazia Amodio per l'ottimo lavoro svolto in questi due anni e gli augura le migliori fortune personali e professionali». Nei prossimi giorni, la società annuncerà il nome del nuovo direttore sportivo e farà chiarezza sul futuro del tecnico Valerio Bertotto.