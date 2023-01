Il primo colpo del nuovo anno è Lorenzo Sorrentino. Ed è il rinforzo tanto atteso per il reparto avanzato, apparso involuto e asfittico negli ultimi turni di campionato. La società ha trovato l'accordo con la Gelbison nella giornata di giovedì. Sorrentino, classe 1995, un passato con le maglie di Fidelis Andria, Juve Stabia e Cesena, ha sottoscritto un contratto biennale. L'esperto attaccante, romano di nascita, potrebbe esordire già domani nella gara interna con il Cerignola.

Match in programma al Partenio-Lombardi di Avellino (ore 17,30), ancora per qualche settimana sede delle partite casalinghe dei gialloblu di Raffaele Di Napoli. «Sorrentino è un giocatore che seguivamo da tempo. Giocatore importante, confidiamo nella sua voglia di riscatto. Giocherà domani? Deve integrarsi gradualmente nel gruppo. Il girone di ritorno è un altro campionato. Cerignola squadra forte, ci sarà da soffrire».

La squadra è reduce da due sconfitte consecutive, rimediate rispettivamente contro Crotone e Viterbese. Ma più che le ultime battute d'arresto, a tenere banco nello spogliatoio dei tigrotti sono le parole del direttore sportivo Antonio Amodio. Il dirigente, all'antivigilia della gara con il Cerignola, che all'andata si impose di misura, ha analizzato il percorso compiuto fin qui dalla squadra, soffermandosi poi sui capitoli stadio e mercato. «Lavoriamo per portare a Giugliano almeno altri due giocatori - spiega - Ci siamo assicurati le prestazioni di Sorrentino, ora stiamo vagliando altri profili per il centrocampo e per la difesa. Abbiamo intavolato una trattativa per il difensore dell'Avellino Scognamiglio e siamo in attesa di risposte. Servono giocatori con caratteristiche diverse da quelle in possesso degli attuali calciatori. Tutti hanno ben figurato in questo primo scorcio di stagione, ma ora abbiamo la necessità di fare un salto di qualità e di migliorare la rosa». Il bilancio della stagione, nonostante la flessione patita nel mese di dicembre, resta più che positivo: «Abbiamo 27 punti e sono frutto di un lavoro enorme fatto dalla squadra, dal tecnico e dalla società. Nelle ultime settimane abbiamo perso qualche partita di troppo, ma si tratta di sconfitte rimediate contro formazioni di grande blasone. Con il Crotone, tanto per fare qualche esempio, non meritavamo in alcun modo di perdere. Nel girone di ritorno dobbiamo migliorare il trend esterno, la quota salvezza è fissata tra i 42 e i 45 punti».



Infine la querelle De Cristofaro: «Siamo in queste condizioni dall'inizio della stagione - sottolinea Amodio - Dovevamo disputare ad Avellino solo due o tre partite e invece è passato un intero girone. Contiamo di tornare al De Cristofaro entro due o tre settimane: i lavori proseguono e la società è fortemente impegnata per la risoluzione del problema. Noi il nostro lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo, so che anche il Comune sta facendo la sua parte. Quel che è certo - conclude il ds gialloblu - è che l'assenza da Giugliano ci è costata tanto, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche in termini di sponsor». Amodio, nel corso della sua lunga e articolata disamina, non ha confermato le voci circa una possibile, imminente partenza di due calciatori, Kyeremateng e D'Alessio. Il dirigente dei tigrotti, infatti, si è limitato a dire che «al momento i due giocatori fanno parte della rosa del Giugliano e sono a disposizione del tecnico per il match con il Cerignola».

I pugliesi, guidati in panchina dall'ex azzurro Michele Pazienza, saranno di scena al Partenio-Lombardi dopo la bella vittoria ottenuta sul Monterosi Tuscia, battuto in casa con un rotondo 3-0. Il Cerignola, matricola con 30 punti all'attivo e un quinto posto in graduatoria, è una delle grandi rivelazioni di questa stagione.