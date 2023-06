I lavori procedono spediti allo stadio De Cristofaro e l'ottimismo cresce anche in casa Giugliano, alla luce del positivo sopralluogo effettuato ieri dai tecnici della Lega con il commissario Di Giani, presenti il sindaco Pirozzi e il patron del club Mazzamauro. Al novanta per cento non ci sarà bisogno di un permesso speciale: ora serve solo il parere della commissione di vigilanza. Entro giovedì la società indicherà il De Cristofaro come stadio per le gare casalinghe, mentre il Comune, titolare dell'impianto, potrà portare a compimento gli ultimi interventi e il club potrà iscriversi al campionato di C.

C'è fiducia, insomma, anche se il De Cristofaro necessita di qualche ulteriore lavoro di restyling o ammodernamento. Sala antidoping, sala stampa e spogliatoio per i direttori di gara di sesso femminile: questi, in sostanza, i tasselli ancora mancanti o parzialmente mancanti. Lavori a carico del Comune, che nelle ultime settimane - anche sulla scorta delle sollecitazioni del club e del tifo - ha accelerato l'iter per l'installazione di seggiolini, cinquemila in totale, impianti di videosorveglianza e pre-filtraggio. La società, dal canto suo, si è accollata i costi per il rifacimento del manto erboso e per i sistemi di prefiltraggio: un impegno pari a circa 150 mila euro. Il club, a fronte di queste spese, che si sommano alle decine di migliaia di euro sborsate nell'ultima stagione per le trasferte ad Avellino, ha ottenuto uno sconto sul canone di gestione della struttura (mille euro al mese per sei anni), affidata al Giugliano senza alcuna procedura ad evidenza pubblica.

Mazzamauro, intanto, dopo aver blindato il direttore sportivo Antonio Amodio, il tecnico Raffaele Di Napoli e il direttore dell'area manageriale Andrea Gennarelli, sta ora definendo i primi tasselli per la futura rosa. Roberto De Rosa, il forte centrocampista reduce da un grave infortunio, ha rinnovato il suo contratto di un ulteriore anno. Confermati tra gli altri anche Zullo, Gladestony, Oyewale, Felippe, Iglio, Salvemini e con ogni probabilità l'altro attaccante Sorrentino. In partenza, invece, i fratelli Ciro e Raffaele Poziello. Ciro, il capitano, avrebbe rifiutato un biennale e potrebbe accasarsi altrove, secondo le ultime indiscrezioni. Il mercato in entrata dovrebbe contemplare l'arrivo di almeno due centrocampisti, un attaccante e due difensori.