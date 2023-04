Giugliano, Eyango operato: intervento riuscito. Gialloblu domenica a Crotone per agguantare i playoff

Piano di recupero riabilitativo già iniziato per Steeve Mike Eyango, il centrocampista del Giugliano infortunatosi al perone sinistro alla vigilia del match con il Potenza.

Il calciatore gialloblu, operato al Pineta Grande Hospital, aveva rimediato una frattura scomposta. L'intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dall'equipe diretta dal dottor Domenico Falco.

I tempi del recupero completo del calciatore non sono stati comunicati. Il Giugliano, ormai salvo, domenica affronterà in trasferta il Crotone. Ultima di campionato per gli uomi di Di Napoli, che con un successo o con un pari (in quest'ultimo caso saranno determinanti i risultati delle avversarie), potrebbe guadagnarsi l'accesso ai playoff.