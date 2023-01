Giugliano, Eyango è il secondo colpo di gennaio: il centrocampista prelevato dal Rimini

Secondo acquisto nel nuovo anno per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. La società ha ufficializzato l'arrivo di Steeve Mike Eyango, centrocampista classe 2001 proveniente dal Rimini Football club.

Il giocatore, che ieri ha svolto il primo allenamento, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Eyango è una mezz'ala ed era corteggiato da diverso tempo dalla dirigenza gialloblu, che nei giorni scorsi si era assicurata anche le prestazioni di Lorenzo Sorrentino, attaccante ex Gelbison già in rete sabato nella gara giocata dal Giugliano con il Cerignola. I tigrotti di Di Napoli - che non vincono dallo scorso 4 dicembre - domenica faranno visita al Picerno.