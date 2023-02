Giugliano, fumata bianca sullo stadio. Il sindaco: «Intesa con il club, Mazzamauro resta»

La fumata è bianca. Le polemiche e le distanze, tra il Giugliano calcio e il Comune, sono definitivamente alle spalle. La questione stadio, che tiene banco ormai da mesi, è stata al centro dell'incontro che si è tenuto ieri in municipio. Presenti il sindaco Nicola Pirozzi, il dg gialloblu Ciro Sarno e il ds Antonio Amodio. «Incontro proficuo - spiega il primo cittadino - c'è accordo su tutta la linea con la società. Il De Cristofaro sarà pronto, e con tutti i crismi, per l'inizio della nuova stagione. Mazzamauro è un presidente virtuoso, un imprenditore sano che non abbandonerà il nostro territorio. Noi saremo al suo finaco».

Il sindaco Pirozzi aggiunge: «Faremo di tutto per mettere la società nelle migliori condizioni. Siamo consci degli sforzi compiuti quest'anno e delle difficoltà incontrate, imputabili esclusivamente ai tempi tecnici dei lavori. La convenzione che disciplinerà l'utilizzo dell'impianto terrà conto di questi fattori».

Poi l'invito a rasserenare il clima: «Tutte le parti in causa, società, Comune e tifosi, devono remare in un'unica direzione. Il Giugliano è un patrimonio della città. Noi consegneremo al club un impianto gioiello». Fino al termine della stagione sarà l'impianto di Avellino ad ospitare le gare interne dei tigrotti.