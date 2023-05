Giugliano, il futuro del tecnico Di Napoli? La conferma non è ancora ufficiale

Attestati di stima, parole al miele, ma la conferma ufficiale tarda ad arrivare.

Archiviato il campionato, in casa Giugliano non si è fatta ancora chiarezza sul destino di Raffaele Di Napoli, il tecnico che ha condotto i tigrotti alla salvezza. Amodio, il direttore sportivo, aveva evidenziato - poche settimane fa - che la volontà della società era quella di proseguire con l'allenatore in carica.

Il club, da quel che trapela, è molto più focalizzato sulla vicenda stadio De Cristofaro. Entro la fine del mese, infatti, i lavori devono essere completati o quanto meno completati in buona parte. Il patron Alfonso Mazzamauro ha chiarito che l'iter burocratico deve essere poi chiuso entro l'11 giugno per ottenere il via libera dalla Lega.