Giugliano-Gelbison, derby in parità: Salvemini risponde a Graziani

Un gol per tempo tra Giugliano e Gelbison e match che termina in parità: 1-1 lo score di una gara combattuta, soprattutto nella seconda parte. Meglio gli ospiti nella prima frazione: i cilentani passano in vantaggio con Graziani con una rete realizzata direttamente da calcio d'angolo. Nella ripresa, Tatomir - il vice di Di Napoli, assente in panchina perché febbricitante - getta nella mischia Nocciolini. L'attaccante si rende subito pericoloso e inventa, nel finale, l'azione che consente a Salvemini di ristabilire l'equilibrio. Ultimi minuti emozionanti, con il Giugliano che si riversa nella metà campo della Gelbison. Il risultato, però, non cambia: 1-1 tra le due sorprese del girone C.