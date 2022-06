Giugliano, iscrizione in C ok: l'annuncio della società

Iter burocratico completato. Il Giugliano nella giornata di oggi ha ultimato le procedure di iscrizione al campionato di serie C. La compagine gialloblu, fresca di promozione tra i professionisti, annuncerà nelle prossime ore anche il nome del nuovo allenatore: con ogni probabilità- come emerso da numerosi rumors- sarà Lello di Napoli, ex tecnico della Paganese retrocessa in serie D. Sul fronte stadio, invece, nessuna novità di rilievo: le prime gare della prossima stagione saranno disputate al Partenio di Avellino. Lo stadio di Giugliano necessita di alcuni interventi di restyling.