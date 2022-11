Giugliano, il portiere Sassi con la Nazionale Under 20: oggi impegno in Romania

Ancora una gioia per il portiere del Giugliano Jacopo Sassi. L'estremo difensore dei tigrotti - attualmente quarti in campionato - è stato convocato nuovamente dalla Nazionale Under 20. Il talentuoso giocatore, di proprietà dell'Atalanta e da qualche mese in prestito al Giugliano, è un punto di forza della squadra azzurra che oggi affronta ad Arad la Romania. Nazionale che il 21 novembre, a Sassuolo, ospiterà invece la Repubblica Ceca.

Sassi è stato determinante nell'ultima gara di campionato, quella giocata e vinta dai gialloblu di Raffaele Di Napoli contro l'Avellino al Partenio-Lombardi.