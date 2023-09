Giugliano-Juve Stabia a porte aperte o senza pubblico? Solo lunedì la decisione della commissione di vigilanza

A porte aperte o senza pubblico? L'arcano sarà sciolto soltanto nella mattinata di lunedì, poche ore prima il fischio di inizio (previsto per le 20,45) di Giugliano-Juve Stabia, il derby campano della terza giornata di campionato.

I biglietti sono stati messi in vendita nella giornata di oggi, ma la società gialloblu - in una nota - ha fatto sapere che la commissione di vigilanza scioglierà solo nelle ore antecedenti al match il nodo sull'eventuale presenza degli spettatori. Al De Cristofaro, da mesi oggetto di lavori di restyling, vi sarebbero ancora problemi tali da poter - potenzialmente - interdire l'ingresso al pubblico. In caso di mancato nulla osta, si attiverà la procedura per il rimborso del costo dei tagliandi.