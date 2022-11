Giugliano-Juve Stabia 0-1, l'autorete di Gomez decide il derby

La Juve Stabia espugna il Partenio-Lombardi: l'autorete di Gomez, al 14’ del primo tempo, condanna il Giugliano di Di Napoli fino a oggi imbattuto tra le mura amiche dello stadio irpino.

Gara combattuta con azioni e capovolgimenti di fronte da ambo le parti. Il forcing del Giugliano non produce gli effetti sperati: per ben due volte, nei minuti finali, Nocciolini ha l'occasione per agguantare il pari ma si fa ipnotizzare dal portiere Barosi.

Sconfitta che brucia in casa Giugliano. Esulta invece la Juve Stabia che si mette alle spalle un periodo poco esaltante sotto il profilo dei risultati.