Quattro sconfitte nelle ultime sei gare di campionato, due quelle subite in rimonta. Il Giugliano, dopo il ko subito sul campo della Viterbese, è scivolato al settimo posto in classifica. Sono ventisette i punti all'attivo e nonostante qualche battuta di arresto di troppo rimediata nell'ultimo periodo, consentono comunque ai gialloblu di Raffaele Di Napoli di guardare con ottimismo e fiducia al prosieguo della stagione.

«Nell'ultima gara di campionato, quella persa contro la Viterbese, abbiamo sprecato qualche occasione di troppo - sottolinea il tecnico dei tigrotti Di Napoli - Non siamo riusciti a concretizzare quanto di buono avevamo fatto durante la prima frazione di gioco. Nella ripresa abbiamo subito il ritorno dei padroni di casa. Sono stati più determinati, ci hanno creduto di più».

L'allenatore del Giugliano si sofferma anche su altri aspetti, in parte già affrontati dal presidente Alfonso Mazzamauro qualche giorno fa: «Credo nel calcio pulito, nel calcio frutto del lavoro, nei valori che mi hanno insegnato i miei genitori. Lavoro in un club, in una società composta da persone serie e perbene, che mai si lamentano per i torti arbitrali. Anche nell'ultimo turno si è verificato qualcosa di anomalo, qualche fallo fischiato ai nostri avversari a mio avviso inesistente. Da uno di questi errori è scaturito anche un gol della Viterbese. Non è la prima volta che accade: credo che la società debba farsi rispettare di più». Recriminazioni e proteste nei confronti del direttore di gara avevano caratterizzato anche il post gara con il Crotone, giocata sette giorni fa al Partenio-Lombardi di Avellino e persa da un Giugliano che aveva dominato in lungo e in largo per gran parte dell'incontro. Archiviato il discorso arbitri, il trainer del Giugliano si proietta verso i prossimi impegni di campionato: «Lo ripeto già da un bel po': il girone di ritorno sarà tutt'altra musica - conclude Di Napoli - Ora tutti ci temono, ci rispettano e di conseguenza ci affrontano con un piglio e un'attenzione diversa. Alcune squadre, tra l'altro, si sono rinforzate rispetto all'avvio di stagione. Dobbiamo calarci subito nella parte e conquistare quanto prima quei punti che ci separano dalla salvezza matematica».



Un obiettivo per il cui raggiungimento potrebbero bastare tra i 42 ai 44 punti, in pratica una quindicina in più rispetto a quelli già messi al momento in cassaforte. L'impresa è ampiamente alla portata dei gialloblù, che nel prossimo turno (si torna in campo il 7 gennaio) affronteranno il Cerignola tra le mura amiche del Partenio-Lombardi. All'andata si imposero i pugliesi. Fu la prima sconfitta stagionale per il Giugliano e per giunta meritata. Quello contro il Cerignola dovrebbe essere una delle ultime sfide che vedrà i tigrotti scendere in campo nell'impianto irpino: il club, infatti, ostenta fiducia circa i tempi relativi alla conclusione dei lavori di restyling al De Cristofaro di Giugliano. Per il patron Mazzamauro e per il ds Antonio Amodio, il ritorno a casa dovrebbe concretizzarsi entro la fine del primo mese del nuovo anno. Più cauta, invece, l'amministrazione comunale, che non vuole sbilanciarsi sulle date.