Giugliano-Latina 1-1: Fabrizi risponde a Gladestony

Ancora un pari interno (1-1) per il Giugliano, bloccato dal Latina al Partenio-Lombardi di Avellino.

Buon primo tempo dei tigrotti, che passano in vantaggio al 32’ con il brasiliano Gladestony. La partita sembra essere in discesa per gli uomini di Tatomir, che sostituisce in panchina lo squalificato Di Napoli. I gialloblu ci provano in un paio di circostanze, ma il primo tempo termina con il vantaggio di misura.

Nella ripresa viene fuori il Latina, che trova il pari al 50’: il gol è siglato da Fabrizi. I padroni di casa non demordono e si riversano nella metà campo laziale. Qualche buona occasione da ambo le parti, poi il triplice fischio. Il Giugliano non vince dallo scorso 4 dicembre.