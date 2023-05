Giugliano, lavori allo stadio De Cristofaro. Patron Mazzamauro: «Fiducioso»

Riflettori puntati sullo stadio De Cristofaro. In casa Giugliano - archiviata la stagione agonistica, suggellata con la salvezza centrata con due turni di anticipo - ora non si parla d'altro. Il patron Alfonso Mazzamauro, che nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, ostenta ottimismo: "Sono pressoché ultimati i lavori per l'impianto di illuminazione - spiega - Ora si sta lavorando per l'installazione dei nuovi seggiolini, già ordinati, e per il sistema di prefiltraggio del pubblico".

Già completati invece i lavori per il manto erboso (a carico della società).

Quanto ai sistemi per il prefiltraggio, il presidente dei tigrotti ha annunciato di avere in mano un progetto che potrebbe far risparmiare tempo prezioso al Comune e alla società, che entro la fine del mese dovrà completare l'incartamento da presentare in Lega per ottenere il via libera per l'utilizzo della struttura.

Mazzamauro incontrerà i tifosi la prossima settimana. In quella sede sarà fatto un ulteriore punto della situazione e approfonditi tutti i dettagli.