Giugliano-Messina 2-2, i tigrotti sprecano il doppio vantaggio

Il Giugliano spreca un'altra ghiotta opportunità in chiave playoff. La squadra di Di Napoli, in vantaggio per due reti fino al 41’ del primo tempo, si fa riprendere dal Messina.

Un pareggio (2-2) che lascia l'amaro in bocca e che premia gli sforzi dei siciliani, autori di una generosa seconda parte di gara. La prima frazione di gioco è un monologo dei tigrotti, che passano in vantaggio al 22’ con l'attaccante Salvemini: la sua rasoiata, scagliata da oltre venti metri, si infila all'incrocio dei pali.

Il Giugliano spinge e al 38’ raddoppia con Rondinella, abile a sfruttare un assist di Piovaccari. Gli ospiti non demordono e al 41’ accorciano le distanze con Balde. L'attaccante del Messina, ben servito da Perez, sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa e beffa Sassi. Meglio i peloritani nella ripresa, che agguantano il meritato pari con Berto.