Giugliano nella tana del Catanzaro. Di Napoli: «Non siamo le vittime sacrificali»

Il Giugliano nella tana del Catanzaro. I gialloblu saranno di scena domani al Ceravolo contro la prima della classe, la corazzata del girone C.

I tigrotti sono reduci dalla sconfitta in casa dell'Andria. «Ad Andria è stata una gara sottotono, un incidente di percorso - spiega il tecnico Raffaele Di Napoli alla vigilia del match - Stiamo portando avanti un cammino importante, il nostro obiettivo è la salvezza, non dobbiamo mai dimenticarlo».

Poi le riflessioni sull'avversaria di domani: «Il Catanzaro è fortissimo - aggiunge - Non siamo vittime sacrificali: ce la giocheremo a viso aperto. In gare come queste, se ti difendi ad oltranza, prima o poi un gol lo becchi. Il Catanzaro ha concesso solo due punti in casa, ma noi cercheremo di fare la nostra gara».