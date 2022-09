Giugliano, Mazzamauro ai tifosi: «Amarezza per la vicenda stadio»

Squadra costretta ad emigrare ad Avellino, il presidente del Giugliano Alfonso Mazzamauro scrive ai tifosi. Una lettera aperta per ribadire l'importanza degli sforzi fatti dalla società ed esprimere rammarico per la vicenda stadio. Il De Cristofaro di Giugliano, infatti, è ancora off limits.

«Io, con la mia famiglia e il mio gruppo di lavoro, siamo giunti a Giugliano poco più di un anno fa in punta di piedi, privilegiando il lavoro alle parole, il concreto all'astratto. I fatti - scrive Mazzamauro - Ci troviamo, ad oggi, a poche ore dall'inizio del campionato, curiosi per un'avventura speciale, che vedrà confrontarci con società e piazze di valore. Ci auguravamo di poter giocare le gare interne nel nostro meraviglioso impianto, quello stadio De Cristofaro che l'anno scorso ha rappresentato un vero e proprio fortino. Quello stadio che per noi e per tutti voi è casa. Una casa che da domenica resterà vuota. Giocheremo al Partenio-Lombardi di Avellino, lontani dalla nostra città».

Mazzamauro aggiunge: «Dispiace per gli anziani, le famiglie, i bambini, i tifosi tutti costretti ogni domenica a vivere una trasferta, proprio come per i miei dirigenti, lo staff, i calciatori e tutti coloro che lavorano per questa causa. Un disservizio reale che comporta spese enormi per una società neopromossa che ha rispettato gli ingenti parametri e le perentorie scadenze specifiche che la Lega Pro impone e che con sacrifici si affaccia per la prima volta alla serie C. Per noi non sarà mai come giocare in casa. La speranza è che quanto prima potremmo ritornare nel nostro impianto, come promessoci dall’amministrazione e dal sindaco Nicola Pirozzi».