Giugliano, il patron Mazzamauro: «Costi enormi, equiparare a A e B»

"Il governo non può non rendersi conto che una società di serie C, al giorno d'oggi, può essere definita di diritto un comparto del settore industriale del Paese". A parlare è Alfonso Mazzamauro (nella foto), patron del Giugliano neo promosso tra i professionisti. "I club di serie C sono parte integrante di un sistema che comprende il territorio, il sociale, lo sport e tanto altro - aggiunge il patron dei gialloblu - Attendiamo quindi fiduciosi il decreto di domani: confidiamo nelle istituzioni, nella ferma convinzione che il riconoscimento della Lega Pro e l'aumento della percentuale del recupero del credito d'imposta sono due punti cardine per i club di C, per gli enti e le aziende che vorranno stare al fianco delle società".

Il presidente analizza l'attuale momento storico: "Le società di C, dopo gli anni della pandemia e ora della guerra, anche alla luce dell'aumento dei costi dell'energia e dell'inflazione in senso lato, devono fare fronte a gestioni complesse e mai banali. I costi - argomenta ancora Mazzamauro - sono aumentati a dismisura e gli introiti sono poca cosa, anche perché i diritti televisi non sono paragonabili a quelli delle categorie superiori". E infine: "Sosteniamo con forza la battaglia del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. L'operazione sui crediti di imposta gioverebbe a tutto il settore e anche alle aziende interessate a sponsorizzare le nostre società. I club di C siano equiparati a quelli di A e B".