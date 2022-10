Giugliano-Pescara grandi firme: match di cartello ad Avellino

Oyewale ancora assente per infortunio e due titolari, Biasiol e Salvemini, in forse per la gara di domani con il Pescara. Il Giugliano di Di Napoli affronterà al Partenio-Lombardi di Avellino (inizio 14,30) una delle corazzate del girone C. I gialloblù sono reduci dal buon pareggio rimediato sul campo del Monterosi.

Finora i tigrotti, pur costretti all'esilio in terra irpina (lo stadio di Giugliano è ancora inagibile), hanno concesso pochissimo agli avversari di turno: un solo punto in quattro gare. Un rendimento più che soddisfacente, insomma, che ha portato il Giugliano - neo promossa a veleggiare nella parte medio-alta della classifica.