Giugliano, il portiere Sassi parteciperà ai Mondiali Under 20

Buone nuove in casa Giugliano. Jacopi Sassi, l'estremo difensore dei tigrotti, parteciperà al Campionato Mondiale Under 20 che si terrà in Argentina.

Il portiere, già da tempo nell'orbita delle Nazionali minori, è di proprietà dell'Atalanta ed è stato ceduto in prestito ai gialloblu. L'Italia sarà protagonista nel girone D con Brasile, Nigeria e Repubblica Domenicana.

"Siamo felici per questa ennesima convocazione - sottolineano i vertici del Giugliano calcio - Jacopo è un giovane talentuoso e un ottimo professionista. Un grande in bocca al lupo a lui e a tutta la spedizione degli azzurrini". Sul fronte allenatore, intanto, il club non ha ancora sciolto il nodo Di Napoli. Il tecnico, che ha condotto il Giugliano alla salvezza, dovrebbe restare ma al momento manca la conferma ufficiale.